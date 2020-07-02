Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге 1 июля, в годовщину передачи бывшей британской колонии Китаю и спустя день после принятия Пекином закона о национальной безопасности, прошли новые акции протеста, сообщило местное издание South China Morning Post.

По данным журналистов, на улицы города вышли тысячи протестующих. В основном участники акции блокировали дороги, но некоторые радикально настроенные протестующие нападали на полицейских и устраивали поджоги, передает Day.Az со ссылкой на Гордон.

Правоохранители задержали 370 человек, в основном за участие в незаконных собраниях и хулиганство, еще по меньшей мере 10 человек задержали за нарушение нового закона о нацбезопасности, который вступил в силу накануне. У некоторых из них были плакаты с призывами к независимости Гонконга.

Для разгона протестующих полиция использовала водометы и слезоточивый газ. По данным издания, во время протестов травмы получили четверо полицейских.

Принятый закон о национальной безопасности расширяет полномочия китайских органов безопасности на территории Гонконга и предусматривает пожизненное заключение за призывы к отделению региона.