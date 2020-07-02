Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, у которого 18 июня диагностировали коронавирус, вылечился. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы республики Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, повторный тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, он продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно.

Ранее сообщалось, что инфекция у Назарбаева протекает бессимптомно, однако 79-летний политик все равно находится под наблюдением врачей. Служебные документы и обращения граждан ему передаются с соблюдением санитарных норм либо в электронном формате.

С 5 июля в Казахстане вводится двухнедельный жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса. В стране приостановят автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах будет ограничена. Вводится запрет на массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов и других.