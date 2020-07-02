https://news.day.az/world/1249882.html В Испании число беззработных увеличилось почти на треть
В Испании число беззработных увеличилось почти на треть
В Испании число безработных в июне увеличилось на 28% по сравнению с показателем прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что сейчас безработными являются 3,86 млн, в июне прошлого года ими были три миллиона человек.
По прогнозу Испании, годовой уровень безработицы может достигнуть 19%.
В королевстве коронавирусом заразились около 250 тысяч, скончались больше 28 тысяч человек.
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