В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

За последние несколько недель возросло число загадочных смертей слонов в Ботсване.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на директора службы по охране природы в базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна, количество погибших животных за эти дни возросло почти вдвое - до 350, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом местные жители сообщили, что видели еще несколько ослабленных особей. Это значит, что рост числа смертей среди слонов может продолжать расти.

Маккенн призвал расследовать причины смерти животных, назвав ситуацию "катастрофическим вымиранием".

Он сказал: такие масштабы поражают, тем более что Ботсвана - дом для трети африканских слонов, и эта ситуация может значительно повлиять на мировую популяцию.

Аэрофотосъемка показала, что останки почти 70 процентов умерших слонов были обнаружены в местах водопоев, но точная причина массовой гибели пока не известна.

Все туши умерших животных были найдены нетронутыми, поэтому браконьерство как возможную причину исключили.

Также в ходе расследования установили, что причинами гибели слонов не были сибирская язва или отравление людьми.