Трагедия на шахте в Мьянме: более 100 погибших

По меньшей мере 114 человек погибли в результате схода оползня в Мьянме. Трагедия произошла на шахте по добыче нефрита на севере страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Цифры не окончательные, в настоящее время спасательные работы продолжаются, по данным местных властей множество людей еще могут находятся под завалами.

Как сообщается, оползень сошел со скалы высотой более 300 метров. Сдвиг горной породы был спровоцирован затяжными сезонными дождями. Подобные происшествия не редкость в Мьянме. Ежегодно здесь гибнут десятки людей, особенно на шахтах из-за недостаточных мер безопасности.