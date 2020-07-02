ЕС может сократить план поддержки экономики после пандемии

Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы в €1,85 трлн. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК), с высокой долей вероятности предложенный ЕК бюджетный план будет сокращен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Еврокомиссии пока не подтвердили информацию о сложностях в переговорном процессе.

В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен распространила в четверг заявление, в котором призвала страны сообщества "сделать все возможное, чтобы достичь соглашения по бюджету на саммите ЕС" 17-18 июля. ЕК добивается завершения согласования этих документов до начала 1 августа сезона летних отпусков, чтобы до конца года Европарламент и страны ЕС успели завершить все процедуры по ратификации бюджетного плана. Фон дер Ляйен также объявила, что созовет 8 июля специальную встречу с участием руководителей институтов ЕС и канцлера Германии Ангелы Меркель. ФРГ во втором полугодии 2020 года председательствует в Совете ЕС.

По информации дипломатических источников ТАСС, наиболее острые споры в ЕС возникли по проблеме финансирования бюджета, которое потребует от стран сообщества увеличить свои платежи в евроказну. Серьезной проблемой стало предложение ЕК о введении с этой целью новых общеевропейских налогов. Страны Восточной Европы во главе с Польшей выступили против введения общеевропейского налога на углеродные выбросы, доходы от которого должны были идти напрямую в бюджет ЕС. В настоящий момент эти средства в виде доходов от торговли квотами на углеродные выбросы идут в национальные бюджеты государств ЕС, в 2019 году их суммарный объем в странах Евросоюза составил €14,6 млрд. ЕК предложила также набор других налогов, в том числе на пластик и на цифровые корпорации.

Согласно предложениям ЕК, весь объем средств в фонде восстановления экономики, получившим название "ЕС нового поколения", будет собран за счет коммерческих займов, которые странам сообщества предстоит выплачивать до 2058 года.

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. В пределах заложенных в них параметров далее ежегодно формируются годовые бюджеты сообщества. Все финансовые обязательства в рамках такого плана фиксируются в статусе межправительственного соглашения и являются юридически обязывающими для всех государств ЕС. Эта система была создана, чтобы финансирование европейских программ не зависело от политических циклов и смен правительств в странах сообщества.