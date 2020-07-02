Студенты в США устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

Студенты намеренно организовывали "коронавирусные вечеринки" в американском городе Таскалуса, штата Алабама, в разгар эпидемии. Об этом ABC News сообщила члена городского совета Соня Маккинстри, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как выяснилось, учащиеся специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот человек, который первый из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это он получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на "главный приз".

Изначально власти Таскалусы считали, что "это был своего рода слух", однако, проведя расследования, убедились в реальности действий молодежи. При этом вечеринки действительно посещали и люди, у которых был положительный результат теста на коронавирус. Маккинстри подчеркнула, что подобная ситуация опасна: по ее словам, многие подростки посещали "COVID-вечеринки", даже не зная их смысла. В то же время точно неизвестно, заболел ли кто-то именно после контакта с инфицированными.

В этой связи пресс-секретарь Департамента здравоохранения штата Алабама Эррол Шихан (Arrol Sheehan) напомнил об обязательном соблюдении указа, который обязывает находиться на двухнедельном карантине людей с положительным результатом теста на коронавирус. Он напомнил, что каждое нарушение карается штрафом на сумму до 500 долларов.

Таскалуса - седьмой по величине город в Алабаме. В целом в штате коронавирусом заразились свыше 38 тысяч человек, при этом более 10 тысяч из них - за последние две недели, немногим менее тысячи умерли. В округе Таскалуса зарегистрировано более 2 тысяч заболевших и около 40 умерших от COVID-19.