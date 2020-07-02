https://news.day.az/world/1249940.html Вузы России могут перенести начало учебного года из-за COVID-19
Вузы России могут перенести начало учебного года из-за COVID-19
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом, уточнил Афанасьев, на сегодняшний день Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.
Минобрнауки также рекомендовало абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если эпидемическая ситуация в регионе благоприятна.
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