Вузы России могут перенести начало учебного года из-за COVID-19

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом, уточнил Афанасьев, на сегодняшний день Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.

Минобрнауки также рекомендовало абитуриентам подавать документы в российские вузы онлайн, даже если эпидемическая ситуация в регионе благоприятна.