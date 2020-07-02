В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений COVID-19

В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Текущий рост связывается с начавшимися в конце мая протестами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Отмечается, что всего в США заразились 2,7 миллиона человек, умерли больше 130 тысяч человек.

Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса.