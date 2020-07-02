Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судьи считают, что указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о присвоении собору статуса музея остается законным, но действующий президент обладает правом решать вопрос об изменении данного статуса.

В свою очередь турецкие СМИ высказывают предположение, что первая мусульманская служба в Софии может состояться уже 15 июля.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.