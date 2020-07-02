https://news.day.az/world/1250033.html В Европе может появиться единая платежная система
В Европе может появиться единая платежная система
Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Данное соглашение было достигнуто 16 банками еврозоны из Нидерландов, Испании, Германии, Франции и Бельгии.
Платежная система будет создана для потребителей и продавцов по всей Европе.
Система EPI находится на этапе реализации. Полное функционирование системы планируется к 2022 году.
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