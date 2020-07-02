В Европе может появиться единая платежная система

Европейские банки намерены создать единую платежную систему по всей Европе. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая поддержала инициативу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данное соглашение было достигнуто 16 банками еврозоны из Нидерландов, Испании, Германии, Франции и Бельгии.

Платежная система будет создана для потребителей и продавцов по всей Европе.

Система EPI находится на этапе реализации. Полное функционирование системы планируется к 2022 году.