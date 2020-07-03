Жертвами коронавируса в Германии стали более 9 тысяч человек

В Германии за сутки в результате заражения коронавирусом погибли еще 29 человек, общее число смертей составило 9 003. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает институт Роберта Коха.

Днем ранее специалисты фиксировали 503 случаев инфицирования и девять смертей от инфекции.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в ФРГ достигло 195 674, выздоровели более 181 тыс. человек.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.