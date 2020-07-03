В Техасе ношение масок станет обязательным из-за вспышки COVID-19

Губернатор Техаса Грег Эббот объявил, что ношение масок в штате станет обязательным на фоне резкого роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Губернатор Грег Эббот сегодня издал постановление с требованием для всех жителей Техаса носить маски для лица, (закрывающие) нос и рот, в общественных местах в округах с 20 или более случаями COVID-19 за некоторыми исключениями", - говорится в сообщении на сайте губернатора.

Кроме того сообщается, что губернатор предоставил мэрам и судьям округов возможность вводить ограничения на собрания свыше 10 человек.

"Я настоятельно призываю всех техасцев носить защитную маску в общественных местах не только для собственного здоровья, но и для здоровья своих семей, друзей и всех жителей Техаса", - приводятся на сайте слова Эббота.

В Техасе на протяжении почти трех недель фиксируется значительный рост числа случаев COVID-19. Количество заражений стало резко расти после снятия большинства ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Начиная с 16 июня, количество новых случаев заражения в штате стало достигать рекордных значений. В среду было зафиксировано 8067 случаев COVID-19, в четверг - 7915.

Ранее целый ряд штатов США, включая Флориду и Техас, объявил о возврате некоторых ограничений по коронавирусу на фоне резкого роста заболеваемости.