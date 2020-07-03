В Черногории ввели штрафы от 100 евро

Власти Черногории ввели штрафы от 100 евро для физических и от 2 тысяч евро для юридических лиц за несоблюдение мер эпидемиологической защиты от COVID-19.

Об этом сообщил кабинет министров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Черногории вступили в силу новые дополнения к закону о защите населения от инфекционных заболеваний. Применяться они начнут с пятницы.

"Штрафы от 100 до 2 тысяч евро для физлица, если оно не соблюдает физическую дистанцию, не носит маску и другие предписанные средства защиты или войдет без маски в объект, где ее ношение обязательно", - сообщил кабмин в Twitter.

"Штрафы для юридических лиц от 2 тысяч до 20 тысяч евро, для ответственных лиц предприятия от 200 евро до 2 тысяч евро, для частного предпринимателя от 300 евро до 6 тысяч евро, если не обеспечит соблюдение дистанции и личные защитные средства для сотрудников, допустит вход лица без защитной маски в объект торговли, туризма, сферы услуг, государственного или местного самоуправления, транспорт или не дезинфицирует объект", - уточнило правительство.