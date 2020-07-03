https://news.day.az/world/1250078.html В Индии еще десятки людей стали жертвами ударов молний
В Индии еще десятки людей стали жертвами ударов молний
В минувший четверг от ударов молний погибли, по меньшей мере, 26 жителей восточного штата Бихар. За последнее время это уже третья подобного рода трагедия с большим числом жертв в этом регионе: 25 июня молнии привели к гибели 92, а 30 июня - еще 11 человек.
Причина трагедии заключается в том, что, несмотря на объявление чрезвычайными службами повышенного уровня опасности, люди продолжают работать в поле в грозу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Главный министр правительства штата Нитиш Кумар, выразив соболезнования семьям погибших, призвал жителей соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися в регионе ливнями и грозами.
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