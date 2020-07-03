В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок

Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщил президент Александр Вучич, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных. При этом максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах Западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе десяти человек.

"Самую большую проблему представляет собой Белград, 82,5 процента выявленных больных из Белграда. На две недели мы закроем ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра, кафе, у которых нет открытых площадок, и студенческие общежития. С понедельника денежным штрафом в размере пяти тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски", - заявил Вучич в эфире национального телевидения и добавил, что закрыл бы столицу на карантин, но слушает советы специалистов.

Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Минобороны Сербии сообщило в минувшую субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".

Режим ЧС из-за коронавируса ранее был введен в городах Вране и Тутин, в четвертом по величине городе Сербии Крагуевац, городе Нови-Пазар, а также Иваница. В Белграде открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан, два клинических центра переведены на работу только с больными коронавирусом.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.