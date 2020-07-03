В Иране за сутки 2652 случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 232 863, летальных исходов - на 11 106, зафиксированы 194 098 случаев выздоровления. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

"За последние сутки выявлены 2652 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 232 863 человека", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 148 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 11 106 человек.

По словам Лари, зафиксированы 194 098 случаев выздоровления среди заразившихся.