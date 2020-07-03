В Армении за сутки зарегистрировано 662 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 27 320, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 2 июля, в стране было 26 658 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 469 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам - 156 (плюс 3 за минувшие сутки).