Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы

В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса. Как передает Day.Az, об этом начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры столицы Антон Горянов сообщил Интерфаксу.

Горянов подчеркнул, что вспышки коронавируса пока не привели к повторному закрытию учреждений. "Но такой риск всегда есть, и мы всегда взвешиваем на двух чашах весов возможность привлечения посетителей и безопасное и ответственное отношение к сотрудникам и самому посещению", - добавил он.

29 июня вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко объявил, что российские кинотеатры откроются 15 июля. Московские музеи начали открываться с 16 июня.

Культурные заведения страны закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса.