https://news.day.az/world/1250137.html Премьер Франции подал в отставку
Премьер Франции подал в отставку
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики [Эммануэлю Макрону], которую он принял", - отмечается в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре