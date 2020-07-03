https://news.day.az/world/1250160.html В Великобритании арестовали бывшую любовницу Эпштейна - ВИДЕО
В Великобритании арестовали бывшую любовницу Эпштейна - ВИДЕО
Бывшей подруге покойного финансиста Джеффри Эпштейна - Гилейн Максвелл - в случае признания вины грозит лишение свободы на срок до 35-ти лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Британскую подданную обвиняют в том, что она заманивала несовершеннолетних девочек, чтобы Эпштейн мог сексуально надругаться над ними. Как сообщило ФБР, Максвелл задержали накануне в британском Брэдфорде, где она скрывалась с декабря.
Прокуратура требует оставить ее под стражей до судебного разбирательства, отмечает телеканал Россия 24. По мнению обвинения, на свободе бывшая любовница финансиста может снова скрыться. Сама Максвелл все обвинения отвергает.
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