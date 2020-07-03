Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 11 миллионов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 11 001 043, выздоровели 6 162 463 человека, скончались 524 406 человек.

Отметим, на первом месте по распространению коронавируса находятся США. 