https://news.day.az/world/1250175.html Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 11 миллионов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 11 001 043, выздоровели 6 162 463 человека, скончались 524 406 человек.
Отметим, на первом месте по распространению коронавируса находятся США.
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