https://news.day.az/world/1250232.html Назначен новый премьер-министр Франции
Назначен новый премьер-министр Франции
Заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен в пятницу новым главой кабинета министров страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - указывается в сообщении.
Ранее 3 июля было объявлено об уходе в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа, который руководил правительством Франции с 2017 года.
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