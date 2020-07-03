Назначен новый премьер-министр Франции

Заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен в пятницу новым главой кабинета министров страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - указывается в сообщении.

Ранее 3 июля было объявлено об уходе в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа, который руководил правительством Франции с 2017 года.