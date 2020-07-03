Индия продлила запрет на международные авиарейсы

Запрет на совершение всех международных коммерческих пассажирских авиарейсов в Индии из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до конца июля. Об этом сообщило в пятницу Управление гражданской авиации Индии на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Компетентный орган продлил действие циркуляра по вопросу о приостановке всех регулярных коммерческих пассажирских авиарейсов в и из Индии до 23:59 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении. "Однако международные рейсы могут быть разрешены на отдельных маршрутах компетентным органом в каждом конкретном случае", - отмечает ведомство.

В сообщении также указывается, что запрет не касается грузовых авиаперевозок. Данный запрет был введен в конце марта, впоследствии его продлили до 15 июля.

Количество случаев заражения коронавирусом в Индии составляет 625 544, число умерших достигло 18 213.