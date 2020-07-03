Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент с участием самолета Boeing 787-8 Dreamliner, произошедший в четверг, 2 июля, в аэропорту Схипхол в Нидерландах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самолет компании TUI получил повреждения около терминала, откуда он должен был забрать пассажиров, собиравшихся вылететь на Кюрасао.

На записи видно, как воздушное судно во время буксировки врезалось в телескопический трап, в результате чего повреждения получил один из двигателей.

Как сообщают местные СМИ, перевозчик сумел оперативно представить резервный борт и вылет рейса был задержан всего на один час. Инцидент не оказал существенного влияния на работу воздушной гавани.