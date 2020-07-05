Женщина пережила удар молнии и рассказала о мучительной боли

Жительница американского города Беллингхем, штат Вашингтон, пережила удар молнии и пожаловалась на мучительную боль. Ее слова опубликованы на сайте местной телестанции WFXT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я просто счастлива, что выжила и могу вернуться домой к своим детям. Все могло закончиться совсем иначе, - рассказывает 23-летняя Шелби Клоф (Shelby Klopf). - Я страдаю от сильной боли, у меня слабость и проблемы со зрением, но все же я здесь и я могу увидеть своих детей".

Пожарные назвали инцидент, произошедший 1 июля, странным и редким, поскольку в момент удара молнии Клоф находилась дома. Американка попыталась включить настольную лампу и вдруг почувствовала мощный удар и увидела ослепительно яркий свет. Из-за разряда молнии женщина отлетела в сторону.

Прибывшие врачи дали Клоф миорелаксанты для расслабления сведенных мышц, однако по прибытию в больницу у нее случился припадок. "У меня произошел спазм конечностей, я вообще не могла пошевелиться, - говорит пострадавшая. - Я частично лишилась памяти, так что я пересказываю то, что говорили мне очевидцы".

Клоф уже благополучно вернулась домой. Справиться с последствиями удара молнии ей помогают дети и свекровь.