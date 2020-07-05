В Германии хотят обсудить возвращение обязательной воинской повинности

Новая уполномоченная Бундестага по вопросам армии Ева Хегль хочет обсудить возможность возвращения к всеобщей воинской повинности. Ее заявление стало ответом на недавние сообщения СМИ об обнаружении очага правого экстремизма в Бундесвере, передает Day.Az со ссылкой на rbc.ua.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Думаю, что это огромная ошибка, что обязательную военную службу отменили. Даже тогда существовали опасения, что правый экстремизм мощнее будет развиваться в профессиональной армии, чем в армии по призыву", - сказала она.

Хегль считает, что возвращение к воинской повинности усложнит распространение правого экстремизма среди военных.

Однако, как подчеркнула Хегль, возвращение к обязательной военной службе должно быть справедливым, и необходимо обсуждать вопрос об обязательной службе в равной степени и для мужчин, и для женщин.

В следующем году она хочет достаточно интенсивно обсудить этот вопрос с немецкими законодателями. Именно 2021 год знаменует десятую годовщину приостановления обязательной военной службы.

Отметим, что недавно немецкие СМИ сообщили о выявлении случаев правого экстремизма в спецподразделении Бундесвера. После этого Германия решила частично расформировать элитное армейское подразделение.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американского контингента из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.