https://news.day.az/world/1250964.html В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил минздрав страны.
Днем ранее сообщалось о почти 38 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 603 055.
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