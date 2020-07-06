В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил минздрав страны.

Днем ранее сообщалось о почти 38 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 603 055.