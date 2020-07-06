Кадры расстрела прохожих в Чикаго в День независимости

Четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из центральных районов Чикаго в штате Иллинойс. Городская полиция сообщила, что среди жертв - 14-летний подросток, ещё два мальчика в возрасте 11 и 15 лет доставлены в больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, по предварительным данным, группа неизвестных расстреляла людей, которые праздновали на улице День независимости США. Злоумышленники скрылись с места преступления.

В праздничные выходные протесты вспыхнули в США с новой силой. Демонстранты по всей стране вступали в столкновения с полицейскими и открывали огонь по празднующим. А во время выступления президента США Дональда Трампа на параде протестующие сожгли флаг США.