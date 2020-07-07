Президент Бразилии рассказал о результатах теста на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару сделал тест на наличие COVID-19, результат оказался отрицательным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что его легкие "чисты". Болсонару подчеркнул, что специально сходил в больницу, чтобы сделать тест.

Ранее сообщалось, что бразильский лидер обнаружил у себя симптомы коронавируса. По словам Болсонару, температура его тела повысилась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови составляет 96 процентов.