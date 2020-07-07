https://news.day.az/world/1251537.html На севере Турции сгорели 450 га леса
На севере Турции сгорели 450 га леса
На Галлипольском полуострове на северо-западе Турции сгорело больше 450 га леса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в эфире телеканала Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Опасность, грозившая населенным пунктам, устранена. Никто не пострадал", - добавил Пакдемирли.
Отмечается, что пожар вспыхнул в 15.00 (совпадает с мск) около деревни Ильгардер. Распространению огня способствовал сильный ветер, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.
В тушении участвовали вертолеты, беспилотники и 500 пожарных. Причина возгорания пока не установлена.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре