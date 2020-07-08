Американцы массово вернулись в родительские дома

Каждый пятый американец сменил место жительства в этом году из-за пандемии COVID-19 - или знает тех, кто это сделал. При этом наиболее мобильной социальной группой оказалась молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Pew Research Center, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причину миграции аналитики увидели в массовом закрытии университетских кампусов. Свыше трети опрошенных молодых людей (37 процентов) рассказали, что не понаслышке знакомы с проблемой вынужденного переезда. При этом каждому десятому среди них пришлось искать новое жилье или вернуться в родительский дом.

Проблема переезда в меньше степени затронула старшие поколения: в группе 30-45-летних с ней столкнулись 3 процента американцев, 2 процента - в возрастной группе от 45 до 64 лет. Самая низкая доля зафиксирована среди пожилого населения (от 65 лет) - всего 1 процент опрошенных.

Из отчета также следует, что наиболее популярное основание для переезда среди всех возрастных групп - стремление уменьшить риск заражения коронавирусом. Эту причину назвали 28 процентов американцев. Кроме того, 20 процентов признались, что хотели воссоединиться с семьей, а 18 процентов столкнулись с финансовыми трудностями.