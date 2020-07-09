В Индонезии за сутки свыше 2 тыс. человек заразились COVID-19

Суточный прирост случаев COVID-19 в Индонезии впервые с начала эпидемии составил более 2-х тысяч, в общей сложности заразились свыше 70 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было зафиксировано 2 657 случаев инфицирования. В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса, число летальных исходов составляет 3 417 (+58 за сутки). Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 32 тысяч заболевших.