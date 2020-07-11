Очевидец, начавший пинать автомобильное стекло, спас от гибели трёх пассажиров

Пугающее ДТП, произошедшее в Чунцине (Китай), могло закончиться совсем уж трагическим образом, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, не только повалился на бок, но и ещё и загорелся, так что трое людей внутри оказались в смертельной опасности.

Случайный очевидец этой тягостной сцены не стал бездействовать, а бросился к машине и принялся с силой пинать лобовое стекло. Незнакомцы, оказавшиеся в ловушке, тоже помогали ему по мере сил, так что скоро стекло не выдержало, и люди получили возможность выбраться наружу.