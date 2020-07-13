Пьяный водитель снес колонну байкеров в России - жуткие кадры
В Ростове-на-Дону в результате ДТП погибла девушка-байкер.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, момент смертельной аварии с автомобилем BMW и мотоциклисткой попал на видео.
Сообщается, что 24-летний водитель иномарки вылетел со встречной полосы в колонну байкеров и сбил мотоцикл, которым управляла 28-летняя байкерша.
В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали: "Водитель BMW находился в алкогольном опьянении. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу".
Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, сообщили байкеры из мотоклуба "Мотовольница".
Участники заезда рассказали, что пострадавшая от удара разбила шлемом лобовое стекло машины.
У погибшей остался маленький сын, передают местные СМИ.
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