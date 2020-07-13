Пьяный водитель снес колонну байкеров в России

В Ростове-на-Дону в результате ДТП погибла девушка-байкер.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, момент смертельной аварии с автомобилем BMW и мотоциклисткой попал на видео.

Сообщается, что 24-летний водитель иномарки вылетел со встречной полосы в колонну байкеров и сбил мотоцикл, которым управляла 28-летняя байкерша.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области рассказали: "Водитель BMW находился в алкогольном опьянении. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу".

Позднее пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, сообщили байкеры из мотоклуба "Мотовольница".

Участники заезда рассказали, что пострадавшая от удара разбила шлемом лобовое стекло машины.

У погибшей остался маленький сын, передают местные СМИ.