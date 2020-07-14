В Швеции зарегистирировано более 75 тысяч случаев заражения COVID-19

В понедельник 13 июля число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Швеции достигло 75,826 тысяч человек. При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев составило 10 человек. В свою очередь 5,536 человек стали жертвами пандемии за все время ведения наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом представило Управление общественного здравоохранения Швеции на специальном мероприятии в Стокгольме.

Несмотря на продолжающееся снижение числа смертей, Управление общественного здравоохранения Швеции предупредило, что данные о смертельных случаях поступают с некоторой задержкой.