Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 13 млн.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей.

По его информации, коронавирусом заразились 13 006 764 человека, из них 570 776 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 346 246) приходится на США, далее следуют Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254).