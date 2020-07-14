В Великобритании ношение масок станет обязательным

Ношение масок или закрывающих рот и нос повязок станет обязательным в английских магазинах с 24 июля.

Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Появляется все больше доказательств того, что ношение лицевых повязок в закрытых помещениях помогает защитить людей <...> от коронавируса. Премьер-министр ясно сказал, что люди должны носить закрывающие лица повязки, и мы сделаем это обязательным с 24 июля", - заявил представитель главы кабинета.

За нарушение этого распоряжения грозит штраф в размере £100 ().

До настоящего момента маски или любые другие закрывающие лицо повязки было необходимо носить только в общественном транспорте. Указанные меры распространяются лишь на Англию, а другие историко-географические области королевства - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - сами определяют свою эпидемиологическую политику. Шотландцы, например, обязаны носить маски в магазинах.

По данным PA, уже во вторник с соответствующим заявлением выступит министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту коронавирусом на планете заразились более 13 млн человек, свыше 570 тысяч ушли из жизни. В Соединенном Королевстве, по сведениям Минздрава, инфицированы 290 тыс. человек, из которых 44,8 тыс. умерли.