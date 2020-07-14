В Калифорнии вновь ужесточают санитарные меры

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в свете быстрого распространения в этом штате нового коронавируса распорядился вновь ввести частично отмененные ранее санитарные меры.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Ньюсом, число случаев заражения в Калифорнии "продолжает расти с пугающей скоростью". В связи с этим на территории штата снова запретят собираться в помещениях баров, ресторанов, кинотеатров, музеев и зоопарков. Кроме того, в 30 округах Калифорнии будут закрыты церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. В указанных округах живут около 80% населения штата.

В последние недели в ряде штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тыс. человек. В Калифорнии инфицированы более 326,1 тыс. человек, умерли свыше 7 тыс.