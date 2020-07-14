Саудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе не вырастет, даже если будет принято решение об увеличении добычи странами ОПЕК+.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в королевстве.

Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии.

Саудовская Аравия традиционно потребляет больше нефти в летние месяцы - около 550 тысяч баррелей в сутки. Но в этом году из-за ограничений на передвижение миллионы подданных остаются дома, что только усилило энергопотребление.

Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ должно пройти 15 июля. По предварительным данным, стороны смягчат квоты, чтобы совокупное сокращение опустилось с 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона.

Финального общего консенсуса по этой теме пока нет, но, скорее всего, стороны придут к такому решению. По крайней мере, утверждает источник Bloomberg, его поддерживают Россия и Саудовская Аравия.

Сделка ОПЕК+ стартовала 1 мая, а в июне стороны договорились продлить максимальные ограничения на июль. Далее квоты на 7,7 миллиона баррелей должны продлиться до конца года, а затем, до мая 2022 года, они составят 5,8 миллиона.