https://news.day.az/world/1253265.html В Казахстане продлили карантинный режим - Новая дата

В Казахстане продлили карантинный режим - Новая дата

В мире, 14 июля 2020 09:00 371
В Казахстане продлили карантинный режим

Власти Казахстана продлили ограничительные меры карантина еще на две недели - с 20 июля по 2 августа.

Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, передает Day.Az.

"По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на две недели - с 20 июля по 2 августа", - сказал он.

Премьер призвал всех соотечественников строго выполнять карантинные требования.

 

По словам Мамина, правительство осуществит на период ограничительных мер социальные выплаты гражданам по потере дохода в размере минимальной зарплаты - 42,5 тыс. тенге (порядка $103) за один месяц.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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