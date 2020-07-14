Глава МИД Кыргызстана заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков 11 дней страдал от высокой температуры, вызванной коронавирусом. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

"Переболел, 11 дней изнурительной температуры, порой отчаянной борьбы с этим невидимым противником, с которым боролась вся моя иммунная система. С позволения Всевышнего восстановление наступило, времени нет, работы много", - написал он.

По словам Айдарбекова, многие из его подчиненных болеют, но продолжают работать удаленно.

"Дипломаты делают свою работу честно, искренне, без самопиара. Некоторые, болея, дистанционно несут службу, но все стойко переносят тяжести времени", - подчеркнул министр.