Коронавирус заставил мир отказаться от кофе

Мировое потребление кофе в этом году впервые упадет с 2011 года из-за коронавируса, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Закрытие кафе и ресторанов, на которые приходится около 25 процентов спроса, нанесло серьезный удар по потреблению кофе. Однако и после снятия ограничений часть клиентов отказывается от посещения заведений общепита. Медленное восстановление спроса может негативно повлиять на финансовое положение 125 миллионов человек, зависящих от урожая кофе.

Бразильская Suplicy Cafes Especiais, одна из крупнейших сетей кафе в стране, была вынуждена отложить платежи фермерам за уже доставленные грузы. Citigroup Inc. прогнозирует, что фьючерсы на бобы арабики могут упасть примерно на 10 процентов во второй половине года. Между тем Международная кофейная организация предупреждает о недопустимости использования детского труда на фоне роста бедности фермеров.

Аналитики предполагают, что потребители будут переходить на более дешевый растворимый кофе, поскольку кризис заставил их экономить.