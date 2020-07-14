Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки

Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это следует из данных Минфина.

Дефицит более чем в два раза превысил аналогичный показатель в мае и почти в десять раз - в июне прошлого года.

Кроме того, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год.

Как отметили в ведомстве, падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений.

Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит может лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты.