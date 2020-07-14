Названы последствия санкций против Huawei

Отказ Великобритании от участия Huawei в развитии 5G-инфраструктуры в стране обернется повышением инфляции и сокращением рабочих мест. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на отчеты экономистов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В распоряжении британского телеканала оказались копии отчетов Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) и Cambridge Econometrics. В документах были названы последствия для Великобритании от поддержки санкций против Huawei и отказа сотрудничества с компанией.

По информации NIESR, подобный шаг может привести к росту цен на рынке связи и задержке в развертывании 5G на территории страны. Разрыв отношений между Лондоном и Пекином грозит увеличению темпов инфляции, в частности, из-за снижения потока туристов из Китая. В документе говорится, что на долю китайских студентов приходится около пяти процентов дохода британских университетов и колледжей. Специалисты спрогнозировали негативные экономические последствия для британских университетов, и так испытывающих проблемы из-за пандемии коронавируса.

Аналитики Cambridge Econometrics подсчитали, что ухудшение отношений между странами может вызвать сокращение около 100 тысяч рабочих мест. Эксперты полагают, что больше всего от конфликта между двумя государствами пострадают образование и туризм в Великобритании.

О возможном отказе Великобритании от участия Huawei в развертывании 5G-сетей в стране стало известно в начале июля. По информации Sky News, премьер-министр страны Борис Джонсон принял подобное решение из-за давления со стороны Консервативной партии и администрации президента США Дональда Трампа.