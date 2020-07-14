Вторая волна коронавируса зимой в Британии может унести до 120 тыс. жизней

Соединенному Королевству зимой грозит вторая волна вспышки коронавируса, жертвами которой при наихудшем сценарии могут стать "до 120 тыс. человек в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года". К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного Академией медицинских наук Великобритании (АМН), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его соавтора профессора Стивена Холгейта, с учетом того, что в зимнее время британцы проводят гораздо больше времени в закрытых помещениях, ситуация во время второй волны пандемии "может быть более серьезной по сравнению с тем, через что мы проходим сейчас".

Так называемый базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, сейчас находится на уровне 0,7 - 0,9. Это означает, что 10 инфицированных теперь успевают заразить вирусом от семи до девяти человек. Согласно моделированию ученых, этот показатель может вырасти в сентябре 2020 - июне 2021 до 1,7. Речь не идет, как сказал Холгейт, о том, что худшее неизбежно, но "такая возможность, согласно моделированию, существует".

Для снижения риска подобного негативного развития событий ученые рекомендуют принять ряд неотложных мер. Во-первых, расширить проводимую с конца мая правительственную программу Test and trace ("Тестировать и отслеживать"). В соответствии с ней 25 тыс. человек устанавливают, с кем контактировали носители вируса, у которых было недавно диагностировано заболевание. Этим людям по телефону или СМС сообщат, что им следует самоизолироваться на 14 дней и заказать проведение анализа на коронавирус при появлении симптомов.

Во вторых, сделать максимально возможному числу британцев прививки от гриппа. Кроме того, обеспечить больницы и дома престарелых достаточным количеством средств индивидуальной защиты (СИЗ) и создать там "свободные от коронавируса зоны", чтобы остановить инфекцию. Как отметила вице-президент АМН Энн Джонсон, "COVID-19 никуда не ушел, и нам нужно сделать все что в наших силах, чтобы оставаться зимой здоровыми".

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. По сведениям Минздрава, инфицированы 290 тысяч человек, из которых 44,8 тысячи умерли. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту коронавирусом на планете заразились более 13 млн человек, свыше 570 тысяч ушли из жизни.