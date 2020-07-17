США ввели санкции против еще нескольких лиц в Китае

Вашингтон вводит санкции в отношении четырех физических лиц и одной компании из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Фентанил и другие наркотики стали причиной ужасной разрухи среди общин по всей Америке. <...> США полны решимости привлечь наркоторговцев и тех, кто содействует их деятельности, к ответственности за страдания, которые они причиняют американским семьям", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов Стивена Мнучина.