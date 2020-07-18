Пандемия поставила человечество на колени

Пандемия новой коронавирусной инфекции "поставила человечество на колени", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коронавирус показал хрупкость существующего мира и "обнажил риски", которые человеческое общество игнорировало в течение долгого времени, отметил Гутерриш. Он добавил, что пандемия указала на слабые места систем здравоохранения и социальной защиты, а также на структурное неравенство.

Кроме того, пандемия вызвала самую сильную рецессию экономики со времен Второй мировой войны, подчеркнул генсек. По его словам, экономические последствия могут привести к "голоду исторических масштабов".