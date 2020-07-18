https://news.day.az/world/1254588.html Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб
Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб
Два взрыва прогремели вечером 18 июля в Дамаске накануне намеченных на воскресенье парламентских выборов.
Как сообщило агентство SANA, взрывные устройства были приведены в действие возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, имеется один погибший и еще один человек доставлен в госпиталь. Полиция оцепила район взрыва и ведет расследование.
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