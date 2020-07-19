Япония запланировала укрепиться на рынке 5G за счет Великобритании

Правительство Великобритании после отказа от использования китайских технологий обратилось к Японии за помощью в создании сети 5G в стране. Об этом сообщает японское издание "Никкэй", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вместо Huawei созданием сети нового поколения в Великобритании могут заняться японские компании NEC и Fujitsu. "Никкэй" отмечает, что на данный момент две японские фирмы занимают всего один процент рынка базовых станций 5G. Однако сотрудничество с Великобританией может помочь им выйти на мировой уровень. Почти 80 процентов мирового рынка 5G контролируют компании Huawei, Ericsson и Nokia.

Ранее китайские государственные СМИ призвали отомстить Великобритании за введенные против производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei санкции. В редакционном материале Global Times - англоязычном подразделении официального печатного органа Коммунистической партии Китая "Жэньминь жибао" - говорится о необходимости принятия публичных и болезненных ответных мер в отношении Великобритании.

14 июля правительство Великобритании запретило Huawei заниматься развитием сетей 5G на территории страны. Местным компаниям с 2021 года будет запрещено закупать оборудование у китайской компании, которая до сих пор была основным поставщиком.

Основанием для решения стали опасения по поводу возможной передачи персональных данных пользователей сетей 5G китайским спецслужбам. Аналогичные обвинения со стороны США в прошлом году привели к санкциям в отношении Huawei и запрету на сотрудничество с ней для американских компаний.